Tifosi furiosi sui social: "Inter sconfitta, Dazn non ci include neanche più in classifica!" | FOTO

Bologna-Inter 1-0, la decide Riccardo Orsolini con una bella rete al 75° minuto. La sconfitta del Dall'Ara fa piombare i nerazzurri a -18 dal Napoli, e in molti sui social hanno sottolineato come nel post partita su DAZN non si sia mai parlato del Napoli e del distacco della squadra di Inzaghi dagli azzurri. In molti poi commentano negativamente il fatto che DAZN abbia mostrato questa classifica senza neanche inserire il Napoli: "Non ci includono neanche più in classifica!".

C'è da dire che in questo momento specifico si stava parlando della lotta della zona Champions, ma per il resto della trasmissione non si è comunque praticamente mai fatto cenno al Napoli e al distacco colossale sulla squadra di Inzaghi. Clicca su foto allegate per vedere: