Thiago Silva, l'agente: "Né la Fiorentina né il Milan, su di lui c'era un'altra squadra italiana..."

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, nuovo difensore del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb. Ricordiamo che il brasiliano è stato a lungo accostato anche al club azzurro:

“Solo un contatto tre mesi fa, ma non abbiamo parlato mai numeri e di altre situazioni. Le dico anche che non ricordo neppure il nome del direttore sportivo della Fiorentina che mi ha chiamato. Posso dirle però che su Thiago c’era un’altra squadra italiana e non era neanche il Milan”.