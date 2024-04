Retroscena TMW: Thiago Motta rifiutò il Napoli per una frase di ADL

Nuovo allenatore Napoli, Aurelio De Laurentiis ci ha provato anche per Thiago Motta la scorsa estate dopo l’addio di Luciano Spalletti come ha ammesso lo stesso presidente del club partenopeo.

Perché Thiago Motta ha rifiutato il Napoli: il retroscena

Come svela Tuttomercatoweb, c’è stato anche un incontro tra le parti a Roma ma alla fine non c’è stata la fumata bianca per due motivi. Non per natura economica, piuttosto tecnica. ADL aveva infatti specificato che non intendeva affidarsi a un direttore sportivo di primissima scelta, piuttosto di profilo minore, in quanto voleva incidere in prima persona.

Questo - si legge - ha scoraggiato il tecnico italo-brasiliano, già intimorito dal fatto di dover raccogliere l’immensa eredità di Spalletti nell'annata post scudetto.