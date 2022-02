Test sul fuorigioco semi-automatico, Collina: "Non è un fuorigioco-robot"

La FIFA, dopo averlo fatto durante il Mondiale per club 2021 ad Abu Dhabi, ha condotto nuovi test sulla tecnologia del fuorigioco semi-automatico. Il presidente del comitato arbitrale, Pierluigi Collina, ha parlato della nuova tecnologia:

Ultime calcio

"Stiamo cercando di raggiungere l'obiettivo che è quello di avere decisioni più accurate e più rapide nei casi di fuorigioco. So che qualcuno lo ha chiamato fuorigioco-robot: non lo è. Gli arbitri e gli assistenti arbitrali sono ancora responsabili della decisione sul campo di gioco. La tecnologia offre loro solo un valido supporto per prendere decisioni più accurate e rapide, in particolare quando il fuorigioco è molto difficile da valutare". Lo riferisce la redazione di Sky Sport.