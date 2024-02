Tensione in casa Lazio dopo la pesante sconfitta di Bergamo e un campionato di Serie A che in generale non è mai decollato davvero. Duro discorso di Maurizio Sarri alla squadra al rientro a Formello lunedì come riporta Il Messaggero oggi in edicola: “Se dovete fare il compitino per farmi contento, non va bene né per me né per voi. È evidente che c’è qualcosa che non va. Se siete stanchi e non avete le p… di dirmelo, andate da Lotito". Di fronte a queste parole nessuno avrebbe parlato.