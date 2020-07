Tavecchio: "Barcellona-Napoli? Situazione tra Federazioni livellata, non ci saranno sperequazioni. Su Insigne..."

Ultime notizie Napoli – Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Federazione spagnola un tempo era molto forte mentre ora la situazione si è livellata, non credo che ci saranno delle sperequazioni in vista della decisione che sarà presa per Barcellona-Napoli di Champions League. Polemiche sui calendari? Non c’è malizia altrimenti andrebbe rivista tutta la questione. Insigne non ha più nulla da imparare, è un professore della materia. Titolare con la Svezia? Ma stiamo scherzando? Uno con le sue caratteristiche avrebbe fatto molto male alla difesa della Svezia mentre abbiamo continuato a fare cross… Mi ha rovinato prima la serata quella scelta e poi anche la carriera”.