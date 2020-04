Tarro, virologo: "Coronavirus? Adesso si allo sport, al mare e alle passeggiate"

Ultime coronavirus - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il Professor Giulio Filippo Tarro, virologo:

"Lockdown? In Danimarca sono già tornati a scuola e in altre parti d'Europa sono già alla 'Fase 2'. Il virus è lo stesso. C'è una ricerca israeliana sul Coronavirus che indica di isolare gli anziani e far circolare il virus tra i più giovani. Se potremo andare in vacanza? Il caldo è un antivirale per eccellenza, lo è anche il mare. Ci saranno delle distanze e dei limiti da seguire per il buon senso e ci sarà la possibilità di usare le mascherine, ma le migliori da utilizzare sulle spiagge sono quelle per andare sott'acqua. Alla gente voglio dire che al mare si potrà andare quest'anno, l'acqua salata è un grande antivirale. Per me anche lo sport può essere ripreso, anche quelli di squadra possono riprendere normalmente. Se il virus può sparire all'improvviso o se c'è il rischio che ritorni in autunno? Per l'ipotesi che sparisca abbiamo l'esperienza della Sars, che di fatto scomparse alla fine della primavera. Potremmo trovarci nella stessa situazione. Se vogliamo paragonarla a un'influenza stagionale allora potrebbe ritornare, ma sicuramente in forma più ridotta nel senso che la maggior parte delle persone avrà ormai sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus".