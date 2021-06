Taranto in C, la gioia di Montervino: "Promozione sofferta, ma non avevo dubbi!"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto neopromosso in Serie C, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:

"Non avevo dubbi che sarebbe stata una promozione sofferta fino alla fine e sapevo che avremmo ottenuto una promozione all’ultimo respiro. L’ho sempre detto al presidente Giove. Mi sono sbagliato di qualche secondo... Per quanto mi riguarda è rivolto al futuro già da qualche mese. Non ho mai avuto dubbi sulla promozione, scaramanzia a parte. Stiamo già pensando alla prossima stagione. Abbiamo fatto festa, ora sono proiettato al futuro".