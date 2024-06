Tarallo a CN24: "Caprile deve andare a giocare, non può fare il secondo. Meret? Ricorda Zoff, lavora sul segreto dei grandi portieri"

Luciano Tarallo ha parlato durante lo Speciale Calciomercato in onda su CalcioNapoli24 Tv, dal lunedì al venerdì:

“Conte ha già scelto, Meret sarà il primo portiere, campione d’Europa e d’Italia, e Caprile sarà il secondo. Meret è la seconda forza in Italia dopo Donnarumma. Se il Napoli ha deciso di far rimanere Caprile non mi trova d’accordo: dovrebbe fare ancora un po’ le ossa. La forza del portiere si alimenta solo con la partita e con l’errore. Meret non va condannato al primo errore. Dietro al portiere non c’è nessuno che può rimediare ma serve pazienza. E’ difficile capire la vera competenza dei portieri: Meret è il classico portiere alla Zoff, lavora soprattutto sulla bisettrice, che è il segreto del portiere. Non è semplice giocare così, lo fanno solo i grandi.

Caprile? Con un Napoli senza coppe, lui potrebbe anche restare ed essere titolare per fare esperienza. Però, se lo tieni in panchina non cresci. Non si migliora con l’allenamento e l’esercitazione ma con l’apprendimento esplicito che solo la partita ti sa dare. Mamardashvili? Un buon portiere ma è troppo esaltato in questo momento. L’altra sera fa una sola parata, il tiro a giro: rende bella la parata perché stacca col piede omologo, una parata all’Handanovic. Dovrebbe migliorare sul bloccare la palla, cosa che non fa mai”.