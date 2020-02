Taglieri: "Lozano non sembra essere al centro delle idee di Gattuso e cambierà squadra a fine stagione"

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Taglieri, giornalista:

“Lozano non sembra essere al centro delle idee di Gattuso per cui sta valutando l’idea di cambiare squadra a fine stagione. Il reparto avanzato del Napoli potrebbe cambiare radicalmente nel prossimo mercato considerando anche le scadenze dei contratti di Callejon e Mertens. Il belga può anche rinnovare perché può tornare ad essere importante con Gattuso. Kumbulla resta il primo obiettivo per la prossima stagione, ma il Napoli dovrà fare attenzione alla concorrenza dell’Inter. L’argomento arbitro-Var è importante ed attuale ed il prossimo passo da fare è rendere pubblici i colloqui che avvengono tra i due”.