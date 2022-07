Ungheria, il Ct Rossi: "Szoboszlai-Napoli? Farebbe uno step in avanti, ecco perchè potrebbe sostituire Zielinski"

Calciomercato Napoli. Dominik Szoboszlai è nuovamente nel mirino del Napoli. Il forte centrocampista ungherese, che milita nel Lipsia, è stato accostato agli azzurri in caso di partenza di Zielinski.

Szoboszlai

Szoboszlai-Napoli, intervista Ct Ungheria

Marco Rossi, Ct dell'Ungheria, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal parlando proprio di Szoboszlai e dei rumors sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Szoboszlai gioca in un club importante come il Lipsia in Germania, ovvero la terza squadra della Bundesliga. Se dovesse arrivare a Napoli farebbe un ulteriore step in avanti, ma bisogna valutare tutti gli aspetti. Sostituto di Zielinski? Entrambi calciano indipendentemente con entrambi i piedi, diciamo che con il destro calcia in modo impressionante dando grande qualità. Tatticamente la collocazione è più o meno la stessa, quindi credo possa essere una valida alternativa in caso di addio del polacco. Szoboszlai in Nazionale si alterna da mezzala e trequartista".

Su Kim: "Seguendo Szalai ho spesso visto Kim, insieme formavano una bella coppia. Come mancino Attila era più indicato, l'ho sempre detto, ma anche Kim è davvero forte. Certo sostituire Koulibaly non sarò facile e bisognerà avere pazienza nell'aspettarlo".