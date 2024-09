Szczesny: "Resterò sempre il primo tifoso della Juventus. Un mio ritorno? E' troppo presto per poterne parlare"

Wojciech Szczesny, oggi allo stadium per Juventus-Napoli, ai microfoni di DAZN, ha parlato del suo passato alla Juventus:

"Ancora mi sento a casa, ancora non è arrivato il messaggio al mio cervello che non sono più un calciatore. Qui sono tutti miei amici, ho un po' di stress prima di entrare in campo perché prima lo facevo per un'altra cosa. Essere al centro dell'attenzione non è da me, ma è un'emozione bellissima. Stanno facendo molto bene sia in campionato che Champions League, guardo tutte le partite. Sono il primo tifoso".

Ti mancherà l'adrenalina?

"No, ho smesso per non sentirla più".

Tornerai alla Juve?

"E' troppo presto, Juve è casa mia. Per ora sono un ex calciatore in pensione".