Stringara: "Scudetto? Il Napoli ha un grande vantaggio rispetto alle altre"

Ultime calcio - Nel corso del TMW News è intervenuto Paolo Stringara:

"Dai nerazzurri mi aspetto che diano un'idea di freschezza fisica. Anche perchè ho visto un leggero calo nel finale con la Samp e col Real. Se si sente l'assenza di Lukaku? Gli attaccanti forti ci sono, diamo tempo a Correa e Dzeko di ambientarsi, il livello è ottimo anche se chiaramente il belga resta fortissimo. Il Bologna? Si respira in effetti un'aria nuova, l'avvio in campionato è stato positivo. E' quel che serve ai bolognesi per ripartire dopo troppi campionati anonimi".