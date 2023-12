Stramaccioni: "Mazzarri? Se non crede nel 4-3-3 deve cambiare. Oggi ha fatto una cosa emblematica"

Andrea Stramaccioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Roma-Napoli:

"Il Napoli è una squadra composta da giocatori forti, non merita di essere al settimo posto in classifica. Oggi Mazzarri ha fatto una cosa emblematica: dopo l'espulsione di Politano cambia modulo e passa a tre. Io credo che l'allenatore si senta più sicuro con una difesa a tre. Mazzarri deve fare quello in cui crede per risanare la situazione del Napoli, altrimenti si rischia di rimanere nel guado. La squadra pare giocare con il vecchio spartito, il 4-3-3, ma sembra essere molto meno efficace. Se Mazzarri crede in questo ok, continui forte, ma il Napoli visto oggi è un Napoli che non riesca a fare più le cose che l'hanno reso la squadra campione d'Italia".