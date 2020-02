"Sto sognando?", De Biasi racconta le emozioni di Liverani: "Battere il Napoli al San Paolo è meraviglioso"

L'allenatore Gianni De Biasi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni dell'edizione odierna de Il Quotidiano di Puglia per commentare le ultime partite del Lecce. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

“Liverani aveva tutto disegnato negli occhi. Sembrava quasi fuori di sé dalla gioia, come se si chiedesse: è vero? Oppure sto sognando? Il suo piccolo Lecce, grandissimo, aveva battuto il Napoli, in una cornice da 40mila e passa tifosi. Troppo bello, meraviglioso, come meravigliosa era stata la squadra”.

“Bellissima sul piano corale, con una manovra spettacolare ed efficace insieme, a viso aperto, con un calcio che fa bene all’animo. Tre gol al Napoli, dopo i quattro al Torino, sette gol a due squadre di altra caratura, di grandi obiettivi. Un Lecce di grande personalità dopo la fase iniziale della partita. Ritiro anticipato? È un segnale importante, significativo della qualità del gruppo, dei rapporti fecondi con l’allenatore, del piacere di stare tutti insieme, per avvicinarsi alla gara nelle condizioni psicologiche migliori. È un segno di benessere. Le cose non accadono per caso. Per fare bene nel calcio, ci vuole una società che sa pensare e progettare, ci vuole un management adeguato, un direttore sportivo capace, un allenatore che sappia guardare avanti, come sta facendo Liverani. Non si arriva un anno dopo l’altro dalla serie C alla serie A. A me era accaduto a Modena. Questo Lecce ha sensibilmente migliorato le proprie quotazioni in chiave-salvezza. Ha, adesso, grandi potenzialità. Ha le carte in regola per il suo scudetto che è il quart’ultimo posto. È cresciuta notevolmente la qualità della squadra. Liverani non deve più fare i conti con l’emergenza continua”.