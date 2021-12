Stendardo: "Napoli da 8 in pagella, ora mi aspetto una crescita e un terzino sinistro"

Ultime notizie calcio Napoli - Guglielmo Stendardo, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Napoli da otto per la prima parte di stagione, è stata assolutamente positiva. Con Spalletti il Napoli è cambiato, ha valorizzato tutta la rosa. Ha dimostrato una identità tattica ben precisa. Gli infortuni di recente hanno condizionato tantissimo i risultati. Adesso mi aspetto un percorso di crescita e dal mercato un esterno sinistro, servono alternative".