Stendardo: "Grande partita dei tre centrali, peccato solo per il risultato: il Napoli meritava la vittoria! Van Dijk-Mertens? Ingenuo il difensore"

Ultime notizie calcio Napoli - Guglielmo Stendardo, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le individualità ieri hanno fatto la differenza, basti pensare alle prestazioni offerte dai vari Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo, che se l'è cavata alla grande anche in un ruolo non suo. I tre centrali, compreso Maksimovic, hanno fatto una gran partita, l'interpretazione del modulo è stato il valore aggiunto. La squadra era compatta in tutti i reparti. Mertens e Lozano erano sempre attenti a coprire bene ed a ripartire. Peccato per il risultato, il Napoli meritava assolutamente la vittoria. Anche il Liverpool lo ha capito, basti pensare alle parole di Klopp. Contatto van Dijk-Mertens? Assolutamente non è fallo! Bravissimo il belga a ripartire subito e ad attaccare lo spazio. Il difensore del Liverpool è stato ingenuo e lezioso. Quello che è successo in casa Napoli è masochismo puro! La squadra è stata costruita per vincere e divertire, credo sia un peccato non approfittare di tutto questo".