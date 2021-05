Stendardo: "Il Napoli di Sarri hanno vinto lo Scudetto del manuale del calcio! Gli azzurri meritano la Champions"

Ultime notizie calcio Napoli - Guglielmo Stendardo, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli di Sarri ha vinto lo Scudetto del manuale del calcio, è più importante del titolo in palio con il campionato. Vinceva attraverso delle idee e con dei calciatori che interpretavano al meglio quelle idee. Questa è una squadra che ha 14 punti in più dell'anno scorso e gioca a calcio. Ha avuto infortuni che l'hanno penalizzata tantissimo e Gattuso non ha avuto l'intero organico a disposizione. E' la squadra che merita più delle altre di andare in Champions".