Stadio Maradona a De Laurentiis, apertura di Manfredi: "Valutiamo la vendita, ma ecco a quali condizioni"

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis sembra deciso a portare avanti il discorso dello stadio di proprietà, con più fermezza rispetto al passato. Ed è partito il botta e risposta a distanza col Comune di Napoli.

Stadio Napoli: Manfredi apre a De Laurentiis

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli riporta le dichiarazioni del sindaco Gaetano Manfredi sulla questione stadio:

"Valutiamo la vendita, ma con la valutazione di un advisor esterno. Serve un progetto aggiornato, il Municipio non ha mai ricevuto un'offerta economica. De Laurentiis ha detto che fa uno stadio più bello del Bernabeu in un anno? Per fare lo stadio di Madrid ci sono voluti 900 milioni e 7 anni. Se De Laurentiis vuole investire così tanto e riesce in un solo anno a realizzare l'impianto sono contento, significa che è un mago delle costruzioni. Non mi è mai stata presentata un'offerta dal punto di vista economico. Dobbiamo partire da qual è il progetto che si deve fare, qual è l'investimento economico che si fa, quali sono i tempi di realizzazione e poi, a quel punto, si trova la formula più utile e io penso che sia più utile una concessione".

Ciò nonostante, però, il primo cittadino non ha escluso la possibilità di vendita dell'impianto ma ha sottolineato che "non si può vendere al buio perché è un bene pubblico ed è un patrimonio dei napoletani, non mio. Dobbiamo essere certi che lo stadio che venga realizzato sia nell'interesse della città e dei tifosi napoletani".

Apertura sì, ma con nuovo progetto. Manfredi spiega perché quello presentato da De Laurentiis e realizzato dall'architetto Zavanella all'amministrazione de Magistris non va più bene:

"È necessario che il progetto sia aggiornato ai nuovi standard della Uefa perché se facciamo uno stadio deve essere in grado di ospitare le partite internazionali, altrimenti che lo facciamo a fare? Se c'è questa disponibilità allora si faccia un progetto aggiornato e si faccia un'offerta economica. Essendo un'amministrazione pubblica prenderemo degli advisor esterni e lo valuteranno".