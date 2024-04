SSC Napoli, l'ex responsabile marketing: "Quello che diceva ADL 20 anni fa si è realizzato. Mi piacerebbe De Zerbi in azzurro"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Carpino, ex responsabile marketing Napoli

“Ho grandi e bellissimi ricordi che mi legano a De Laurentiis: quando era con noi parlava sempre del futuro e quello che diceva 20 anni fa oggi si è realizzato. Ha sempre avuto idee chiare. L’impresa calcio è atipica, bisogna essere sempre presenti. Noi abbiamo la fortuna di avere una società diretta da un unico presidente perchè alla fine anche le società che hanno alle spalle dei gruppi non sono vincenti. Tutti possono sbagliare, gli imprenditori sbagliano tutti i giorni, De Laurentiis però ha una società sempre in attivo, ci ha fatto divertire negli ultimi 15 anni.

Non sono un tecnico, ma mi piacerebbe vedere De Zerbi sulla panchina del Napoli. Non so se andrebbe bene per il gioco del Napoli, ma so che è una persona competente e un allenatore valido e mi piacerebbe vederlo in azzurro.

Sono cambiate tante cose nel calcio, ma la passione è sempre la stessa. Ci sono dei giovani che hanno passione come o anche più di noi che abbiamo vissuto una realtà diversa col Napoli. Ho sempre sostenuto che nelle curve ci siano ragazzi molto capaci, professionisti.

Ho conosciuto Valentina De Laurentiis, è una ragazza molto capace per cui ritengo che il presidente non abbia sbagliato a darle la gestione. Anche nel marketing, con Valentina, avrà grandi risposte".