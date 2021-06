SSC Napoli, l'ex De Nicola: "Inter-Juve segnò tutti noi e i calciatori, spesso venivano all'allenamento avviliti"

Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il caso Pjanic in Inter-Juve segnò molto noi tutti, anche la squadra. Dopo però provammo ad andare in campo con la giusta determinazione, ma arrivò l’espulsione di Koulibaly dopo pochi minuti. A Napoli ci sono molti giocatori giovani che spesso venivano al campo avviliti per quanto accadeva tra media, social ecc. Spalletti? Non so cosa farà, Napoli è difficilissima da gestire, c’è sempre grande partecipazione".