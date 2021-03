SSC Napoli, l'avv. Grassani: "Lazio-Torino? Caso più chiaro di Juventus-Napoli, spero non si arrivi al Collegio di Garanzia"

Napoli Calcio - Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio.

Ci sono delle analogie tra Lazio-Torino e Juve-Napoli?

Nel caso si decida di giocare e la Lazio faccia ricorso per il 3-0, che succede?

"E' ovvio che in una fase così avanzata della stagione con tutti questi ricorsi non si potrà avere né il 3-0 a tavolino né la nuova data per la partita in tempi brevi. Per Juve-Napoli la decisione è arrivata dopo oltre due mesi dalla data in cui si doveva disputare la partita. Rischiamo di fare una partita 'balneare'. Se la Asl decide che non si gioca, non si gioca, altrimenti si compie un reato".