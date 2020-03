SSC Napoli, il legale: "Un club potrebbe smettere di pagare il calciatore per il tempo in cui non si allena". Tutti i dettagli

Notizie Napoli calcio - L’avvocato Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Il club può smettere di pagare il calciatore per tutto il tempo in cui non può allenarsi?

«Teoricamente sì. E posso assicurarle che diversi presidenti hanno già attivato i loro uffici legali per trovare una strada che eviti il collasso generale. Non si tratta di voler risparmiare o speculare ma di salvaguardare il rischio d’impresa»

Saranno contenti i calciatori... Che però potrebbero recuperare denaro se si giocasse oltre il 30 giugno.

«Sì. Naturalmente, qualora il ritardo fosse inferiore al periodo di sosta forzata, verrebbero pagati solo per la fase di extension del calcio. Si gioca fino al 15 luglio? I tesserati prendono mezzo stipendio. O in alternativa: vengono pagati adesso regolarmente e poi giocano senza stipendio le partite di luglio»

Torniamo alla deadline del 30 giugno. I giocatori svincolati, oppure in prestito, che fanno?