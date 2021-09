SSC Napoli, Grava: "Vergara ha le potenzialità per diventare importante, per Zanoli parametri da Serie A! Costanzo ha temperamento, su D’Agostino, Ambrosino e Marranzino..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il responsabile del settore giovanile del Napoli, Gianluca Grava, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Vergara uno di quei giovani che potrebbe fare una carriera importante? Lo spero per lui, ha le potenzialità per diventare un giocatore importante, ci vuole cattiveria: bisogna dimostrare giorno dopo giorno, e lui ha le qualità per diventare un professionista. È un classe 2003, fa parte della Primavera ed è un’annata importante perciò ce lo teniamo stretto: ha grande personalità e visione di gioco, è cresciuto tanto nell’ultimo anno e mezzo. Dai Pulcini agli Esordienti aveva visione di gioco ma non fisicità, poi è cresciuto.

Vergara e Costanzo sono entrambi di Frattaminore, di Costanzo parliamo di un difensore vecchia maniera di grande temperamento: è cresciuto anche lui molto, il fatto che si alleni con la Prima Squadra aiuta molto i giovani. Accettano i consigli dei più grandi, mentalmente dopo il Covid si fa fatica ma i ragazzi si mettono a disposizione ed è un vantaggio allenarsi con i più grandi.

Zanoli? Nel 2018 era a Carpi, vedemmo un ragazzo di grande struttura e chiamai subito Giuntoli e Pompilio. Secondo me non si rende conto delle potenzialità che ha, da livello alto: con forza, qualità e velocità che ha, secondo me ha i parametri della Serie A. Già pronto? Per me sì.

Folorunsho? Ha grandi numeri, non lo conosco di persona ma sicuramente ha qualità.

D’Agostino? Sia lui che Ambrosino e Marranzino hanno potenziale, sono contento che abbiano avuto una opportunità e si siano fatti trovare pronti. Hanno sfruttato l’occasione, se lo meritano perchè hanno potenziale per diventare professionisti. E tutto ciò ripaga il nostro lavoro, i nostri allenatori sono contenti del fatto che uno come Vergara parta dai Pulcini ed arrivi a giocare una partita con la prima squadra”