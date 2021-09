Antonio Vergara, Napoli scopre un nuovo talento: il 2003 che ha stregato Spalletti

Notizie calcio Napoli - Antonio Vergara Napoli, il talento che ha stregato Spalletti e i tifosi del Napoli nell'amichevole Napoli Benevento allo stadio Maradona. Chi è Antonio Vergara? Scopriamolo insieme.

Antonio Vergara Napoli, ecco chi è

Vergara Napoli, chi è il baby talento che ha stregato tutti nell'amichevole Napoli Benevento? E' entrato nel secondo tempo dell'amichevole al Maradona e ha stregato tutti, specialmente i tifosi dato che Spalletti già era rimasto stupito di lui in allenamento. Antonio Vergara è un classe 2003 del vivaio guidato da Nicolò Frustalupi di ruolo centrocampista che potrebbe essere integrato in prima squadra da Luciano Spalletti man mano. Perché le sue prestazioni migliorano e dimostra anche grande personalità, tanto da essere uno dei migliori nell'amichevole col Benevento.

Vergara Napoli, caratteristiche e numeri

Antonio Vergara è entrato a far parte del settore giovanile del Napoli, nel 1 luglio del 2019. Le caratteristiche di Vergara sono quelle di una mezz'ala che può giocare anche da trequartista. E' alto circa 1,87 cm. e vanta già grande velocità e doti tecniche. La scorsa stagione in Primavera 2 in 19 presenze ha messo a segno 3 gol e 2 assist.