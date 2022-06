Sportmediaset, Landoni: "Politano blocca Deulofeu, il Valencia ha un passivo di 70 milioni"

Carlo Landoni di Sportmediaset è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Siamo ai dettagli tra Napoli e Udinese, contratto di 4 anni a 2 milioni a stagione per Deulofeu. Se non esce nessuno non entrano giocatori nuovi. Ounas e Politano con una situazione bloccata. Il Valencia ha una situazione di mercato complicata perché ad oggi si ritrova con un passivo di 70 milioni e deve prima vendere Guedes e Soler. Difficile arrivare a Politano senza che il Valencia faccia prima delle cessioni".