Sportmediaset, Cherubini: "La Roma si è accertata delle condizioni fisiche di Milik prima di chiudere. Entro oggi è possibile l'ufficialità"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Cherubini, collega Sportmediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"In giornata può arrivare l'ufficialità di Milik alla Roma. Il contratto di Milik con la Roma sarà di 4.5 netti a salire. La Roma risparmia rispetto ai 7 di Dzeko. C'è la volontà da parte dei protagonisti di chiudere l'affare perchè Milik ha capito che la sponda juventina si era preclusa. A Roma il polacco non avrà il rischio di un turn over e questo per lui rappresenta un'opzione di rilancio. La Roma è stata attenta alla tenuta fisica del giocatore però queste cose sono state risolte, ora ha trovato l'accordo ed ora chiude col giocatore".