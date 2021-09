Sportitalia, Parlato: "Tre cambi di Spalletti con l'Udinese: torna Mario Rui, Lozano ha un po' deluso in Europa League. Mertens? C'è un motivo sul rientro in ritardo"

Napoli Calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Arrivano buone notizie su Mario Rui che poteva farcela anche per la trasferta di Leicester. Tre cambi a Udine: Mario Rui a sinistra, Politano al posto di Lozano un po' in ombra e Manolas sarà al centro della difesa. Napoli Osimheniano? Non si bagliava De Laurentiis: anche lo scorso anno è partito a razzo, poi un po' di sfortuna l'ha rallentato. Può dimostrare di essere attaccante vero, Spalletti ci lavora da Castel di Sangro con allenamenti personalizzati. L'elemento irrazionale, però, sarà la coppa d'Africa che costringerà il Napoli a dare il suo attaccante. Gennaio sarà un mese decisivo: bisogna lavorare in proiezione di questa situazione. Anche il rientro di Mertens, si sta rallentando per avere una preparazione mirata per quando Osimhen andrà via".