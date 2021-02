Sportitalia, Parlato: "Koulibaly potrebbe partire dall'inizio a Bergamo: sarebbe un 'caso' Cuadrado. Dubbio Elmas a destra"

Napoli Calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Parlato

"Aspettiamo la lista dei convocati ma ipotizzavamo che Koulibaly potesse scendere in campo già domani. Potrebe essere un caso Cuadrado nel Napoli. Occorre la prestazione in difesa e il difensore azzurro diventa una grande speranza. Mertens potrebbe essere in gruppo alla ripresa per la sfida di ritorno col Granada. Formazione? Dubbio Koulibaly dall'inizio e la possibilità che Elmas possa giocare a destra al posto di Politano".