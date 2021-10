Manuel Parlato di Sportitalia è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Chiavelli, l'uomo dei contratti del Napoli, è arrivato a Castel Volturno. Non è solito vederlo. Ipotizziamo che vista la situazione potrebbe essere qui per il rinnovo di Insigne".