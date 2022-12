Sportitalia, Parlato a CN24: "Mercato Napoli? Mi risulta che Sirigu non si muoverà, Bereszynski proposto"

Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il ritiro del Napoli in Turchia e le alternative tattiche per Spalletti? Le alternative si studiano quando ci sono le emergenze, non penso che si derogherà troppo dal 4-3-3 o dal 4-2-3-1, provare altri moduli nel caso dovessero verificarsi delle emergenze significa che il Napoli è camaleontico e completo visti i giocatori a disposizione. Ci sono variabili tattiche che possono dipendere dal mercato in uscita, dall’alternativa a Di Lorenzo: può essere questa la suggestione del mercato, per quanto Spalletti non voglia cambiare nulla. A meno di clamorosi colpi di scena il Napoli rimane così.

Lo scambio Zanoli-Bereszynski? Bartosz è stato proposto al Napoli, Zanoli cosa andrebbe a fare alla Samp? A giocare per la retrocessione? Anche un calciatore ci pensa a rimanere a Napoli per vivere quello che potrebbe essere un miracolo calcistico, lo stesso Demme fa questo discorso a prescindere dallo stipendio elevato.

Demme? Spalletti ha fatto capire di aver studiato delle alternative come Gaetano, ma non so se la Salernitana possa sobbarcarsi il suo stipendio di 2,5 milioni di euro. A meno che il Napoli non decida di partecipare all’ingaggio.

Il discorso vale anche per Sirigu: si faranno valutazioni sulla condizione fisica, ma l’intenzione del Napoli è quella di tenerlo anche per un discorso di esperienza che Contini non avrebbe. Dovesse farsi male Meret, Sirigu darebbe maggiore affidabilità .

Mi risulta che Sirigu non si muoverà , che possano esserci richieste fa parte del gioco del mercato del Napoli e non solo. La Salernitana cerca un portiere per due mesi, bisogna fare valutazioni anche in tal senso: Sirigu andrebbe lì per tenere il posto a Sepe? Dipende dalle valutazioni fisiche che si faranno su di lui”