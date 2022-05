Sportitalia, Parlato a CN24: "Ecco i prossimi step del calciomercato del Napoli. Bernardeschi o Deulofeu? Ho una preferenza"

Notizie Napoli calcio. Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli si è mosso in anticipo rispetto alla concorrenza perchè aveva bisogno di sostitutire i partenti. Ora bisognerà vedere quanto ci metteranno ad ambientarsi questi calciatori, ma credo che per Kvaratskhelia non ci vorrà molto tempo viste le sue qualita tecniche. Anguissa doveva essere riscattato, perchè a quelle cifre e per il rendimento è un affare. Adesso bisognerà risolvere altre situazioni come quella dei portieri ed il rinnovo di Mertens, aspettando di capire che offerte arriveranno per Koulibaly,Fabian e così via. Su Lozano, invece, penso che il Napoli voglia puntarci ancora e l'anno prossimo potrebbe essere la stagione del suo rilancio".

Su Bernardeschi: "Un suo arrivo potrebbe portare alla cessione di Politano, forse il più scontento dall'ultima stagione. Sarebbe un'operazione da punto interrogativo, bisogna vedere se si accontanta delle cifre che offre il Napoli. Francamente tra lui e Deulofeu sceglierei l'attaccante dell'Udinese che arriva da una stagione importante. Magari in mediana l'ago della bilancia potrebbe essere Zielinski che ha diverse proposte, il Napoli già da tempo lavora su Barak".