Spinosi: "Natan come De Ketelaere al Milan, è un difensore forte"

L’intermediario di mercato Lodovico Spinosi è intervenuto in diretta su TvPlay:

“Nuovi difensori del Napoli? Posso immaginare che per l’anno prossimo cercheranno difensori che hanno esperienza. Calciatori dal rendimento immediato e non futuribili perché l’anno prossimo non si potrà sbagliare. Natan via in prestito? Questi discorsi il Napoli in caso li fa con il suo agente e non con me. Posso dire che il Napoli crede in Natan e nell’investimento fatto. Per me il suo caso può essere paragonato a quanto accaduto a De Ketelaere al Milan. Giocare prima in Brasile e poi in Italia per un difensore non è facile, ma per me rimane un difensore forte”.