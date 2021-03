Spezia, Italiano cerca il colpaccio contro la Juventus dopo aver battuto Napoli e Milan

Napoli - Vincenzo Italiano e lo Spezia vogliono riprovarci. Dopo aver battuto in campionato Napoli e Milan, lo Spezia vuole fare tris contro la Juventus, gara che si giocherà domani all'Allianz Stadium. Ma non sarà facile. Intanto, alla vigilia, sono arrivate le parole di Italiano: "Il pronostico non è dalla nostra parte e abbiamo avuto solo due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato, ma cercheremo di uscire a testa alta e di cercare di mettere in campo le nostre qualità".