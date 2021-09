Napoli Calcio - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato di domani, allo stadio Diego Armando Maradona, contro la Juventus:

"Koulibaly si cambia il volo perché lo trova meglio per due volte, e dall'aeroporto viene direttamente allo spogliatoio per stare con i compagni è tanta roba! Dal punto di vista di portare esempi pratici prendibili. Se noi si stacca un pezzetto di Koulibaly per tutti, diventa più facile".