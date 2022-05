Spalletti su Insigne: "Professionista e top player, trasmette insegnamenti ai compagni"

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Genoa. Tanti aspetti toccati dal tecnico, tra cui l'addio di Lorenzo Insigne alla maglia azzurra.

"Un aggettivo per Lorenzo Insigne? Il professionista, è uno che fa molti metri durante le partite, con il comportamento trasmette molti insegnamenti a tutti i suoi compagni. Ha qualità da top player, ha un piede importantissimo e me ne rendo conto anche se la gara gli toglie qualcosa dal punto di vista fisico e strutturale o che tipo di gara viene fuori. Ma lui è un top player come detto"