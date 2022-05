Spalletti: "Striscione? Noi il nostro lo abbiamo già firmato, stamane ho trovato un foglio sul tergicristallo..."

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Genoa. Tanti aspetti toccati dal tecnico, tra cui la questione striscione.

Ecco quanto risposto in conferenza da Spalletti sul caso striscione, con il tecnico che ha svelato un retroscena:

"Striscione? In hotel c'erano dei ragazzi ad aspettarmi a dirmi che non erano quelli lì. Stamane ho trovato un foglio A4 al tergicristallo benevolo nei miei confronti. Per me ha la stessa valenza di quello striscione perchè lo possono mettere chiunque per qualsiasi motivo personale. Noi il nostro striscione l'abbiamo fatto e firmato mettendolo su un campionato intenso e difficile dove abbiamo raggiunto traguardo importante, il più importante dopo la conquista del titolo.