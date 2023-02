Spalletti risponde a Marocchi: "Ognuno fa il tifo contro chi vuole..."

Luciano Spalletti si toglie i sassolini dalle scarpe nel post-partita di Napoli Cremonese 3-0. In conferenza stampa, l'allenatore del Napoli ha risposto a Giancarlo Marocchi, il giornalista di Sky ed ex calciatore della Juventus.

Ecco le parole di Spalletti: "Dicono che il Napoli prima o poi cadrà? Partiamo dai complimenti al pubblico per come ha incitato la squadra per tutto il tempo, ci è stato vicino e ha capito che non bisogna far calcoli ma vincere le partite di volta in volta. Per mentalità ed importanza delle partite che giocheremo, dobbiamo essere disposti a tutto, a distruggerci sul campo per quel risultato lì. Per quello che ha detto Marocchi, c'è libertà di espressione e ognuno può far il tifo contro chi vuole: noi si va avanti per la nostra strada"

Spalletti si riferisce all'episodio tra Marocchi e Dionisi, allenatore del Sassuolo e prossimo avversario del Napoli.