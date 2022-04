Spalletti a Kiss Kiss: "Grande vittoria, complimenti ai ragazzi. Champions? Ci siamo!"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la vittoria degli azzurri contro il Sassuolo:

"Sono molto contento per la vittoria ottenuta dai ragazzi, ai quali bisogna fare grandi complimenti. La Champions? Ci siamo, per questo dico che meritano un plauso speciale. Forse, anche per le mie dichiarazioni, si e' pensato troppo al sogno sfumato, dimenticandosi del traguardo europeo, che era il vero obiettivo di inizio stagione. Il futuro? Vogliamo chiudere nel migliore dei modi la stagione. Restiamo concentrati. Mertens? Tutti hanno giocato bene, il valore di Dries lo conosciamo. Accanto a Osimhen ha fatto vedere giocate importanti".