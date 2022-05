Spalletti in conferenza: "Ospina rinnova? Chi è a scadenza ha dimostrato professionalità, li terrei tutti"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Napoli Genoa. Al termine del match Napoli Genoa, parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la 37esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

"Ospina rinnova? Sono cose di cui bisogna tener conto, ci sono diversi giocatori in scadenza e non era facile giocare con tanta incertezza: va tenuta conto la loro professionalità, hanno dato il massimo e si sono messi a disposizione. Io di quelli che ho scelto per far giocare li terrei tutti, ci metterei dentro anche qualcun altro. Sono però convinto che vada aumentata la forza della squadra: ci vuole corsa, estro, illusionismo, mantenendo sempre una buona disponibilità. Insigne quando l'ho sostituito ha rincorso l'avversario fino alla sua area di rigore, ha fatto perdere il tempo all'avversario fino al momento del fallo"