Spalletti ha scelto il ruolo di Kim: la rivelazione da Sky di Modugno

Francesco Modugno di Sky Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Lozano ha fatto un gol e mezzo ieri dimostrando di avere una certa gamba, è stato sempre dentro la partita. Questo Napoli è più forte di quello che pensiamo, ieri sono rimasto colpito vedendo questa squadra. Kim è arrivato col sorriso e subito si è integrato, si diceva che avrebbe avuto molti problemi ad integrarsi, i soliti luoghi comuni. Kim ha bisogno di ambientarsi per il calcio perché arriva da un altro campionato, con altri ritmi. E' un destro e Spalletti ieri ci ha spiegato che sta pensando di spostarlo sulla sinistra al posto di Koulibaly. Mario Rui era contestato fino a poco fa, ora è preso da esempio ed esaltato da tutti".