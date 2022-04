Spalletti a Dazn: "I tifosi contestano perché delusi, ma hanno a cuore il Napoli. Sono sempre al nostro fianco"

Le parole di Luciano Spalletti a Dazn che risponde alla contestazione degli Ultras fuori l'Hotel Caracciolo di Napoli dopo la delusione post Empoli.

Contestazione Ultras Napoli: la risposta di Spalletti

Queste le parole di Luciano Spalletti a Dazn prima di Napoli-Sassuolo:

"I tifosi sono sempre al nostro fianco. Quando manifestano disappunto è perché abbiamo fatto una brutta prestazione, ma in fondo al cuore hanno sempre voglia di stare al nostro fianco come oggi. Circa 20mila spettatori non sono pochi se vediamo le percentuali. Questo significa che hanno a cuore le sorti di questa squadra e della società".