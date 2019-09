Spagna, il ct Moreno su Fabian Ruiz: "Felicissimi e orgogliosi di averlo con noi! Lotta per lo scudetto con il Napoli, non è da tutti"

Napoli notizie calcio - Roberto Moreno, ct della Spagna, punta tutto o quasi su Fabian Ruiz per la sfida di questa sera contro la Romania, valevole per le qualificazioni a Euro2020. Il centrocampista del calcio Napoli partirà da titolare. Intanto, arrivano gli elogi del braccio destro di Luis Enrique per l'azzurro, con le parole riportare dal quotidiano Il Mattino:

Giocare in Italia non è facile. Giocare in una squadra come il Napoli, che lotta per lo scudetto con la Juventus, non è da tutti. Siamo felicissimi di averlo qui con noi. Dobbiamo essere orgogliosi quando un ragazzo va all'estero e diventa una pedina così importante in una grande squadra".