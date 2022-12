Sosa: "Vi racconto un aneddoto di Spalletti quando era mio allenatore all'Udinese"

Roberto Carlos Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NapoliMagazine:

"Io ho avuto l'opportunità di avere Spalletti come tecnico a Udine, in un periodo difficile perchè stavamo retrocedendo. Il mister era alle prime esperienze, stiamo parlando di piu' di 20 anni fa, ma mi colpì subito per la sua personalità, per la sua empatia. Spalletti ha sempre avuto una grande capacità di motivare i giocatori. Con l'esperienza acquisita negli anni riesce a sfruttare al massimo le caratteristiche di ogni calciatore"