Sosa: "Lobotka ha alzato il livello di tre calciatori del Napoli quest'anno"

Roberto Carlos Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NapoliMagazine:

"Difficile dire chi mi ha sorpreso di piu' dei nuovi acquisti del Napoli, perche' potrei trovare dei pregi in ognuno di loro. Dovendo fare un nome dico Kim, perchè è andato a rimpiazzare uno dei difensori più forti del mondo come Koulibaly, giochi o meno in questo momento. Koulibaly resta uno dei 5 difensori piu' forti del mondo, per questo dico che Kim ha stupito più di tutti. Certo è che Kvaratskhelia è straordinario, Olivera poi ha fatto sì che Mario Rui potesse disputare un campionato molto buono, Raspadori è l'uomo piu' in forma, come ha fatto vedere nelle ultime amichevoli, e Simeone si fa sempre trovare pronto. Penso che il livello raggiunto da Anguissa, Ndombele e Zielinski sia dovuto al livello superlativo ottenuto da Lobotka, che e' l'uomo che da' equilibrio alla squadra sia in fase di possesso che di non possesso palla. E' tutto merito di Lobotka se chi gli sta accanto sta facendo bene"