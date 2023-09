Sosa: "Giocammo il fantacalcio quando eravamo in C, vi racconto cosa fece Giubilato"

Notizie Calcio Napoli L’ex attaccante del Napoli, Roberto "Pampa" Sosa, ha raccontato un aneddoto sul fantacalcio ai microfoni di TVPlay:

“Fantacalcio? Quando eravamo in Serie C l’abbiamo fatto con la squadra, una volta durante una trasferta lunghissima, non mi ricordo dove stavamo andando, avemmo il tempo di fare l’asta e tutto e il resto. Io feci coppia con Davide Giubilato, lo scelsi per un motivo, perché non era adatto al gioco ma era adatto a fare pressione sugli avversari. Quel fantacalcio lo vinsero Calaiò e Grava, verso la fine del campionato avevamo bisogno di fare punti per arrivare terzi. Mi ricordo che c’era la coppia degli uruguaiana Bogliaccino e Amodio che stavano andando male ed erano ultimi, nello spogliatoio ad un certo punto sentiamo che dicono “questa settimana mettiamo la miglior formazione contro Pampa e Giubilato”, Davide li ha sentiti è andò a minacciarli fisicamente, per quello l’avevo preso (ride, ndr.) Loro quel weekend schierarono gli squalificati, infortunati, giocatori che erano in panchina e vincemmo così”.