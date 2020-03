Sole24Ore, Bellinazzo: "Il Governo deve assicurare un contributo, danni oltre i 150 milioni in Serie A"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Sospensione del campionato? C’è stata una cattiva comunicazione e credo sia inevitabile andare in questa direzione. Solo giocando a porte chiuse per i club di Serie A ci sarebbero danni da oltre 150 milioni di euro, solo per i botteghini. Adesso siamo oltre perché ci sono delle problematiche legate alle pay-tv e agli sponsor. In questo momento, pur arrivando ad un deficit, il Governo oggi deve assicurare un contributo di fronte ad un blocco integrale del paese perché la situazione sta degenerando"