Ugolini: "Precauzioni e protocollo da rispettare: c'è tempo per far ripartire la stagione. Mertens o Milik? La priorità è soltanto una..."

Ultime calcio - Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il campionato dovrebbe finire ad inizio agosto e quindi si può iniziare anche a metà giugno. C'è il tempo per poter rispettare il protocollo e si possono prendere le precauzioni del caso. Non ci sono ancora le necessarie garanzie di sicurezza. C'è voglia di ripartire e la necessità di terminare il campionato. Napoli? Bisognerà valutare i rischie e andrà scelta la soluzione migliore. I mini spogliatoi diventeranno poi le camere. Mertens o Milik? La priorità è Mertens, più passa il tempo e più crescono le preoccupazioni sul rinnovo. Il Napoli sa che deve lavorare al mercato, anche perchè Petagna non può essere presentato come sostituto di uno dei due".