Sky, Ugolini: "Nonostante il Napoli tiri molto in porta, fa fatica a realizzare"

Notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“La situazione del Napoli è veramente difficile da gestire. Ci sono enormi incertezze dettate dai rinnovi di contratto. Ci sono enormi incertezze sul futuro. Questi fattori rendono ancora più difficile il lavoro di Gattuso. Alcuni miglioramenti si sono visti rispetto all’ultimo Napoli di Ancelotti ma in questo momento l’uscita dal tunnel sembra davvero molto lontana. Il mercato può correggere ma non può risolvere il problema. Questo gruppo deve provare a salvare una stagione, fino a questo momento, catastrofica. Le statistiche parlano di un Napoli con una percentuale di tiri/gol pessima. Nonostante tiri molto fa molta fatica a realizzare. In questo momento poche cose si salvano, non riesco a trovare qualcosa di positivo. Se si gioca con l’ansia da prestazione, con la paura addosso, in uno stadio irriconoscibile, il Napoli non può far bene. Stiamo vivendo qualcosa di surreale”.