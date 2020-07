Sky, Ugolini: "Con la Roma pochi cambi: torna Manolas, tridente Mertens con Insigne e Callejon"

Ultime calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ugolini

"Non mi aspetto tantissimi cambi domani con la Roma. Meret in porta, Manolas al posto di Maksimovic. Elmas potrebbe entrare, ma il centrocampo sarà Zielinski, Demme e Fabian. In attacco Mertens con Insigne e Callejon. Si continua nel segno del turnover per tenere alta la concentrazione. Gli stimoli ci saranno, si affronta comunque la Roma che è una squadra importante. Roma? Tutti in discussione, da qualche giorno, dopo la sconfitta con l'Udinese, anche Fonseca è in bilico. Si fanno valutazioni".